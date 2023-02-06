Кохана переможця "Холостячки-2" підтвердила стосунки з ним: фото з Карпат

Переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний не розсекречував нову кохану, але користувачі мережі зрозуміли, що це модель Юлія Поляк. Тепер і сама дівчина підтвердила стосунки.

Поки у мережі стихають обговорення завершення проєкту "Холостяка" 12 сезону, стало відомо про нові стосунки переможця "Холостячки" зі Златою Огнєвіч. Андрій Задворний зустрічається з моделлю Юлією Поляк.

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Дівчина Задворного підтвердила роман

Про нові стосунки Андрій Задворний розповідав і раніше, але не показував дівчину. Та вона днями опублікувала спільні фото в соціальних мережах. Тож тепер пара не приховує свій роман.

Модель Юлія Поляк показала світлини з Карпат – гірськолижного курорту Драгобрат. Вони весело проводили час на відпочинку.

Андрій Задворний і Юлія Поляк / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про їхній роман

Переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч ще у грудні опублікував романтичне фото. Андрій Задворний сидів на тлі заходу сонця в обіймах з невідомою дівчиною. Пару сфотографували разом зі спини, тому обличчя коханої Андрія не було видно. Ймовірно, тоді він не був готовий говорити про свої стосунки.

Згодом пильні користувачі мережі розсекретили, хто насправді дівчина бізнесмена. Юлія Поляк показувала, як святкувала із Задворним разом Новий рік.