Максим Михайлюк и Даша Хлыстун являются одними из самых популярных родителей в украинском шоу-бизнесе. К ним приковано особое внимание публики, которая нетерпеливо ждет новых трогательных снимков.
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Новое фото дочери Максима Михайлюка
На днях маленькой Арине исполнился месяц. Новоиспеченные родители обожают ее и невероятно счастливы, что теперь в их семье есть та, которая ежедневно дарит любовь. Даша Хлыстун решила порадовать поклонников новой фотографией своей принцессы.
Тебе уже месяц, крошка. Мама и папа тебя очень любят. Ты у нас такая лучезарная девочка. Улыбчивая и немного крикливая. Молочный человечек, ты сделала нас самыми счастливыми,
– написала на фото звездная мамочка.
Дочь Максима Михайлюка и Даши Хлыстун / Скриншот инстаграм-сториз Даши Хлыстун
Максим также по случаю первого маленького юбилея дочери поделился трогательными кадрами. Он не скрывает своей радости от того, что стал отцом, и подчеркивает, что это самый счастливый месяц в его жизни.
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