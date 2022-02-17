Кохана Іраклі Макацарія показала стильний повсякденний образ: фото в сорочці в клітинку

Кохана відомого грузина Іраклі Макацарія – Ліза Чичуа вкотре зачарувала бездоганним зовнішнім виглядом в червоно-білій сорочці в клітинку.

Ліза рідко публікує в мережі фото, тому до її дописів прикута особлива увага публіки. Зіркова обраниця побувала з подругами в атмосферному закладі, де й зробила декілька кадрів.

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Повсякденний образ Лізи Чичуа

Ліза позувала на камеру в червоно-білій oversize сорочці з принтом у клітинку. На фото не видно, з яким низом дівчина поєднала її, оскільки зображена, сидячи за столом.

У Чичуа розкішне довге волосся, тому цього разу вона його розпустила, хоча часто обирає серед зачісок пучок. На обличчі красуні сяяла усмішка, а з макіяжу були чорні стрілки на повіках і помада насиченого червоного кольору на губах.



Ліза Чичуа в червоно-білій сорочці / Фото з інстаграму Лізи Чичуа



Ліза Чичуа в червоно-білій сорочці / Фото з інстаграму Лізи Чичуа

Серед останніх аутфітів Чичуа, якими вона хизувалася перед понад 37-тисячною аудиторією підписників в інстаграмі, були: