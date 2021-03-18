Кохана Ілона Маска показала сина: миловидні фото

Граймс, співачка й дівчина засновника SpaceX та Tesla, потішила мережу, показавши маленького сина. Ілон Маск та його кохана нечасто публікують світлини малюка, тож цього разу користувачі мали змогу помилуватись малечою.

На початку травня минулого року стало відомо, що Ілон Маск та Граймс стали батьками. Співачка народила Маску сина, якому дали незвичне ім'я – X AE A-XІІ.

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Пара не дуже любить показувати маленького X AE A-XІІ величезній аудиторії, однак 18 березня Граймс зробила виключення і показала сина у сторіс.



Граймс показала сина / скриншот з інстаграму співачки

Малюк X AE A-XІІ чемно сидів перед камерою і усміхався до матусі, яка його хвалила. На відео Граймс з розчуленням спостерігає за тим, як син захоплено грає на синтезаторі, і тішиться його досягненнями.



Граймс показала сина Ілона Маска / скриншот з інстаграму співачки

Хлопчик радісно грався та відтворював довільну комбінацію звуків на музичному пульті. Підписників замилувало те, як дитина опановувала синтезатор й вміло натискала на кнопки.

Що відомо про сина Ілона Маска?