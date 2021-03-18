Кохана Ілона Маска показала сина: миловидні фото

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Джерело:

Instagram Граймс

Граймс, співачка й дівчина засновника SpaceX та Tesla, потішила мережу, показавши маленького сина. Ілон Маск та його кохана нечасто публікують світлини малюка, тож цього разу користувачі мали змогу помилуватись малечою.

На початку травня минулого року стало відомо, що Ілон Маск та Граймс стали батьками. Співачка народила Маску сина, якому дали незвичне ім'я – X AE A-XІІ.

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Пара не дуже любить показувати маленького X AE A-XІІ величезній аудиторії, однак 18 березня Граймс зробила виключення і показала сина у сторіс.


Граймс показала сина / скриншот з інстаграму співачки

Малюк X AE A-XІІ чемно сидів перед камерою і усміхався до матусі, яка його хвалила. На відео Граймс з розчуленням спостерігає за тим, як син захоплено грає на синтезаторі, і тішиться його досягненнями.


Граймс показала сина Ілона Маска / скриншот з інстаграму співачки

Хлопчик радісно грався та відтворював довільну комбінацію звуків на музичному пульті. Підписників замилувало те, як дитина опановувала синтезатор й вміло натискала на кнопки.

Що відомо про сина Ілона Маска?

  • На початку травня 2020 року дівчина Ілона Маска Граймс народила йому сина.
  • Йому дали незвичне ім'я
    X AE A-XІІ, яке читається як Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск. Мати Ілона Маска й бабуся хлопчика, Мей, розповідала, що називає онука просто Еш.
  • Відомо, що мати X AE A-XІІ, Граймс, не хоче давати статі малюку, допоки він сам не визначиться, ким хоче бути у житті.
  • Ілон Маск вже був тричі одружений та має 5 синів. Чоловік також близько року зустрічався з акторкою Ембер Герд, колишньою дружиною Джонні Деппа.