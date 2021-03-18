Кохана Ілона Маска показала сина: миловидні фото
Граймс, співачка й дівчина засновника SpaceX та Tesla, потішила мережу, показавши маленького сина. Ілон Маск та його кохана нечасто публікують світлини малюка, тож цього разу користувачі мали змогу помилуватись малечою.
Джерело:Instagram Граймс
На початку травня минулого року стало відомо, що Ілон Маск та Граймс стали батьками. Співачка народила Маску сина, якому дали незвичне ім'я – X AE A-XІІ.
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Пара не дуже любить показувати маленького X AE A-XІІ величезній аудиторії, однак 18 березня Граймс зробила виключення і показала сина у сторіс.
Граймс показала сина / скриншот з інстаграму співачки
Малюк X AE A-XІІ чемно сидів перед камерою і усміхався до матусі, яка його хвалила. На відео Граймс з розчуленням спостерігає за тим, як син захоплено грає на синтезаторі, і тішиться його досягненнями.
Граймс показала сина Ілона Маска / скриншот з інстаграму співачки
Хлопчик радісно грався та відтворював довільну комбінацію звуків на музичному пульті. Підписників замилувало те, як дитина опановувала синтезатор й вміло натискала на кнопки.
Що відомо про сина Ілона Маска?
- На початку травня 2020 року дівчина Ілона Маска Граймс народила йому сина.
- Йому дали незвичне ім'я X AE A-XІІ, яке читається як Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск. Мати Ілона Маска й бабуся хлопчика, Мей, розповідала, що називає онука просто Еш.
- Відомо, що мати X AE A-XІІ, Граймс, не хоче давати статі малюку, допоки він сам не визначиться, ким хоче бути у житті.
- Ілон Маск вже був тричі одружений та має 5 синів. Чоловік також близько року зустрічався з акторкою Ембер Герд, колишньою дружиною Джонні Деппа.
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