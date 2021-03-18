Граймс, певица и девушка основателя SpaceX и Tesla, порадовала сеть, показав маленького сына. Илон Маск и его возлюбленная нечасто публикуют фотографии малыша, поэтому в этот раз пользователи имели возможность полюбоваться им.

В начале мая прошлого года стало известно, что Маск и Граймс стали родителями. Певица родила Маску сына, которому дали необычное имя - X AE A-XII.

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Пара не очень любит показывать маленького X AE A-XII огромной аудитории, однако 18 марта Граймс сделала исключение и показала сына в Сторис.



Граймс показала сына / скриншот из инстаграма певицы

Малыш X AE A-XII вежливо сидел перед камерой и улыбался маме, которая его хвалила. На видео Граймс с умилением наблюдает за тем, как сын увлеченно играет на синтезаторе, и радуется его достижениями.



Граймс показала сына Илона Маска / скриншот из инстаграма певицы

Мальчик радостно играл и воспроизводил произвольную комбинацию звуков на музыкальном пульте. Подписчиков умилило то, как ребенок осваивал синтезатор и умело нажимал на кнопки.

Что известно о сыне Илона Маска?