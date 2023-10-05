Багатьох може здивувати факт, що Святослав Вакарчук – кандидат фізико-математичних наук. Так, не всі артисти пішли працювати за професією. 24 Канал розповість, яку освіту здобули найвідоміші українські співачки та співаки.
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Яка освіта в українських знаменитостей
- Тіна Кароль. Артистка має професійну освіту вокаліста, бо закінчувала академію музики Глієра за спеціальністю естрадного вокалу. Та заочно вона також навчалась на факультеті менеджменту й логістики.
- Андрій Кузьменко. Музикант закінчив музичну школу, але вступив на факультет стоматології Львівського медичного університету. З часом він зрозумів, що навчання йому нецікаве. Та на прохання батьків Андрій отримав вищу освіту.
- Андрій Хливнюк. Лідер гурту "Бумбокс" здобув знання у різних сферах. Він навчався у музичній школі за класом акардеону, а також у бізнес-коледжі на графічного дизайнера. У Черкаському університеті музикант отримав диплом перекладача.
- Злата Огнєвіч. Співачка навчалась на спеціальності "джазовий вокал" у Київському інституті Глієра. У процесі навчання артистка була вокалісткою Державного ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України.
- Оля Полякова. Співачка є теж однією з тих, хто працює за спеціальністю. Вона закінчила Вінницьке училище за класом хорового диригування, а пізніше навчалась в Києві на естрадну вокалістку. Також Полякова має диплом оперної співачки - вона завершила Національну музичну академію Чайковського.
- Юлія Саніна. Лідерка The Hardkiss за освітою є фольклористкою – вона навчалась у Київському національному університеті імені Шевченка. Хоч ще у 2005 співачка закінчила дитячу музичну школу джазового мистецтва.
- Христина Соловій. Батьки зірки вважали, що діти мають займатись чимось ще, окрім музики. Тому Христина закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
- Святослав Вакарчук. Хоч музикант захоплювався музикою ще з дитинства, навчатися він пішов на теоретичного фізика. У 2009 році Вакарчук захистив дисертацію та отримав звання кандидата фізико-математичних наук. Лідер "Океану Ельзи" має другу вищу освіту економіста-міжнародника.
- Артем Пивоваров. Співак покинув навчання у музичній школі, вступивши до Вовчанського медичного коледжу. Пізніше він здобув ступінь бакалавра екології у Харкові.
- Віталій Козловський. Співак, який зараз захищає Україну в лавах Нацгвардії, з дитинства займався танцями. Він навчався у Львівському університеті Франка на факультеті журналістики. Цікаво, що Козловський вступив до закладу у тому році, в якому переміг на "Караоке на майдані".