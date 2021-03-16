Слава Камінська оголосила, кого вважає найкращою співачкою в Україні

Після розпаду гурту "НеАнгели" Слава Камінська планує розпочати сольну кар'єру та вже готується до прем'єри першого хіта. Перед гучним стартом артистка розповіла, кого вважає найкращою співачкою в Україні. На думку зірки, це фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Невдовзі в українському шоу-бізнесі з'явиться нова сольна виконавиця, давно відома публіці. В інстаграм-сторіс Слава Камінська розповіла, що тепер світ почує про неї не як про солістку дуету "НеАнгели", а як про співачку SLAVA KAMINSKA. Знаменитість стала гостею програми "29 питань від Люкс ФМ" та розповіла Славі Дьоміну про майбутню кар'єру та назвала ім'я найулюбленішої української співачки.

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Слава Камінська назвала найкращу співачку в Україні

Попри те, що Слава Камінська має теплі дружні стосунки з багатьма популярними колегами та ніколи не потрапляла в гучні скандали з представниками шоу-бізу, вона без вагань назвала ім'я найкращої української співачки. На думку ексучасниці гурту "НеАнгели", це Юлія Саніна. Вона обожнює пісні колективу The Hardkiss та слухає їх всюди.

Найкраща співачка в Україні – Юлія Саніна. Я слухаю всі їхні пісні, у мене The Hardkiss на повторі. Вона талановита, красива, працездатна,

– оголосила Слава Камінська.

Як з'ясувалось, артистки зблизилися ще під час вагітностей п'ять років тому, коли Слава носила під серцем доньку Лауру, а Юлія – первістка Данила. Камінська заявила, що з радістю заспівала б з фронтвумен The Hardkiss в дуеті, якщо вона не буде проти.

Варто додати, що знаменитість не вперше відкрито заявляє про свою прихильність до Юлії Саніної. Вони брали участь в одному сезоні "Танців з зірками" й після вильоту колишня солістка "НеАнгелів" назвала колегу чемпіонкою та заявила, що віддала б перемогу саме їй.

Слава Камінська про конкуренток в шоу-бізнесі

Невдовзі сольна артистка SLAVA KAMINSKA випустить першу пісню "911". Зірка переконана, що публіка оцінить трек, адже в неї немає конкуренток в українському шоу-бізнесі. Вона вважає, що ані Тіна Кароль, ані Надя Дорофєєва не зможуть завоювати увагу більшої кількості слухачів, ніж вона.

"У мене немає конкурентів. Вони блондинки, а я руда. Тому в мене окрема ніша", – впевнено відповіла Слава Камінська.

Зірка додала, що перефарбовуватися волосся та змінювати імідж не планує, адже рудий – це її природний колір. Вона пожартувала, що в ній бодай щось має бути природнім.

Повне інтерв'ю Слави Камінської: дивіться відео онлайн