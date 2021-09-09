Князь Монако Альбер II відреагував на чутки про розлучення з княгинею Шарлен

Після кількох місяців розлуки княгині Шарлен з чоловіком та дітьми в мережі почали "сіятись" чутки про розлучення князя Альбера II. Чоловік вже відреагував на це і заявив, що така ситуація була вимушеною та неправильно протрактованою у ЗМІ.

Відомо, що княгиня Шарлен понад три місяці перебувала у ПАР, за тисячі кілометрів від Монако, оскільки захворіла там на ЛОР-інфекцію під час офіційного візиту. Лікарі були вимушені залишити її на тривале лікування. Лише наприкінці серпня подружжя та діти возз'єднались у ПАР – на батьківщині княгині. Нещодавно він повернувся звідти, а дітей відправив у школу. Княгиня Шарлен повинна залишитись в ПАР до кінця жовтня.

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"Вона не у вигнанні"

Втім, щасливі фото сім'ї не переконали прихильників королівської сім'ї у тому, що в них все гаразд. З'явились чутки, що від'їзд княгині Шарлен з Монако був невипадковим.

"Вона не покидала Монако в припадку гніву! Вона поїхала не тому, що була зла на мене або когось ще. Вона відправилася в ПАР, щоб переглянути роботу свого Фонду, щоб провести відпустку з братом і друзями. Планувався візит в тиждень, ну, максимум днів 10. Але вона підхопила інфекцію, пішли ускладнення.

Вона не у вигнанні. Це чисто медичні проблеми. Треба лікуватися, – заявив князь Альбер II.

Чоловік додав, що йому вартувало спростувати всі чутки раніше, але він переконаний, що коли коментує усе, що пишуть, – це лише зайва витрата часу.

Я зосередився на турботі про дітей. Сподівався, що все це вщухне і, ймовірно, зникне… Звичайно, це впливає на неї, звичайно, це впливає на мене. Неправильне тлумачення подій завжди згубне... Ми – легка мішень, тому що ми завжди на публіці, з нас не зводять очей,

– прокоментував князь Монако.



Княгиня Шарлен та князь Альбер II під час візиту в ПАР у серпні / Фото з інстаграму жінки

Сім'я Шарлен та Альбера II – що відомо

Професійна плавчиня та учасниця Олімпійських ігор познайомилась з принцом Альбером II у 2000 році під час змагань у Монако. Чоловік теж захоплюється плаванням.

Вдруге вони зустрілись у 2006 році на змаганнях у Турині. Наступного разу вони вийшли як пара на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2011 році.

У 2010 році в Монако оголосили про заручини Альберта й Шарлін. 1 липня 2011 року пройшла цивільна церемонія укладення шлюбу, а вінчання молодят відбулося 2 липня.

У спільному шлюбі в них народились двійнята – хлопчик Жак та донька Габріелла. Син отримав титули наслідного принца Монако та маркіза де Бо, а дочка – принцеси Монако та графині де Карладез.

Дані взято з "Вікіпедії"