На новому сімейному фото можна побачити, як вже здорова княгиня Шарлен обіймає свою донечку принцесу Габріеллу та сина Жака. Разом з ними стояв князь Альбер II.

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Я така щаслива, що моя сім'я знову зі мною. (Габріелла вирішила підстригтися!!!). Вибачте, моя Белла дуже старалася все виправити,

– пожартувала жінка у дописі.



Княгиня Шарлен та князь Альбер II з дітьми / Фото з інстаграму жінки



Діти княгині Шарлен – Габріелла та Жак / Фото з інстаграму жінки

Окрім сімейних фото, княгиня Шарлен оприлюднила романтичні знімки з чоловіком, де міцно його обіймає на тлі саванни.



Княгиня Шарлен та князь Альбер II / Фото з інстаграму жінки

Реакція мережі

Фанати були неабияк раді побачити свою землячку вдома та засипали її вітальними компліментами:

"Зачіска Белли нагадує зачіску мами";

"Будь собою, і не важливо, що говорять інші";

"Габріелла хотіла бути схожою на маму";

"Як гарно! Всі діти – однакові";

"О, Боже! Вони завжди хочуть щось вигадувати зі своїм волосся. Ви, напевне, щасливі бути зі своєю сім'єю";

"Швидкого і повного одужання вам! Так рада бачити вашу сім'ю разом";

"Красиве фото. Сподіваюся, ви благополучно одужуєте".

Що відомо про захворювання княгині

Понад три місяці тому дружина князя Монако Альбера полетіла на свою батьківщину у ПАР, де в неї раптово розвинулася ЛОР-інфекція.

Лікарі залишили її там на вимушеному лікуванні – за тисячі кілометрів від своєї сім'ї. Втім, сім'я знайшла вихід і в повному складі прилетіла у ПАР до жінки.

Раніше повідомлялось, що княгиня Шарлен повинна залишитись в ПАР до кінця жовтня.