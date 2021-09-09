Известно, что княгиня Шарлен более трех месяцев находилась в ЮАР, в тысячах километрах от Монако, поскольку заболела там ЛОР-инфекцию во время официального визита. Врачи были вынуждены оставить ее на длительное лечение. Лишь в конце августа супруги и дети воссоединились в ЮАР – на родине княгини. Недавно он вернулся оттуда, а детей отправила в школу. Княгиня Шарлен должна остаться в ЮАР до конца октября.

Читайте также Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко разводится с мужем

"Она не в изгнании"

Впрочем, счастливые фото семьи не убедили фанатов королевской семьи в том, что у них все в порядке. Появились слухи, что отъезд княгини Шарлен с Монако был неслучайным.

"Она не покидала Монако в припадке гнева! Она уехала не потому, что была зла на меня или кого-то еще. Она отправилась в ЮАР, чтобы посмотреть работу своего Фонда, чтобы провести отпуск с братом и друзьями. Планировался визит неделю, ну, максимум дней 10. Но она подхватила инфекцию, пошли осложнения.

Она не в изгнании. Это чисто медицинские проблемы. Надо лечиться", – заявил князь Альбер II.

Мужчина добавил, что ему стоило опровергнуть все слухи раньше, но он убежден, что когда комментирует все, что пишут, – это лишь лишняя трата времени.

Я сосредоточился на заботе о детях. Надеялся, что все это утихнет и, вероятно, исчезнет ... Конечно, это влияет на нее, конечно, это влияет на меня. Неправильное толкование событий всегда губительно ... Мы – легкая мишень, потому что мы всегда на публике, с нас не сводят глаз,

– прокомментировал князь Монако.



Княгиня Шарлен и князь Альбер II во время визита в ЮАР в августе / Фото с инстаграму женщины

Семья Шарлен и Альбера II – известно

Профессиональная пловчиха и участница Олимпийских игр познакомилась с принцем Альбером II в 2000 году во время соревнований в Монако. Мужчина тоже увлекается плаванием.

Второй раз они встретились в 2006 году на соревнованиях в Турине. В следующий раз они вышли как пара на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

В 2010 году в Монако объявили о помолвке Альберта и Шарлин. 1 июля 2011 года прошла гражданская церемония заключения брака, а венчание молодоженов состоялось 2 июля.

В совместном браке у них родились двойняшки – мальчик Жак и дочь Габриэлла. Сын получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо, а дочь – принцессы Монако и графини де Карладез.

Данные взяты из "Википедии"