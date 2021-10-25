Книжки та олія з церкви: Санта Дімопулос показала, що носить в сумочці
25 жовтня 2021 , 17:42Читать новость на русском
Джерело:інстаграм "Vogue Україна"
Співачка Санта Дімопулос розповіла, що користується двома сумочками. Оскільки вона живе за містом і автомобіль – це її другий дім, тому вона завжди возить з собою багато речей.
Санта Дімопулос є однією з найпопулярніших жінок вітчизняного шоу-бізнесу. За нею стежать багато українських модниць, адже дівчина завжди показує тренди у світі моди.
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Що в сумочках у Санти Дімопулос
Маленька сумка
- Телефон з чохлом-дзеркалом. Дуже зручно користуватися ним, коли немає з собою маленького дзеркала.
- Блокнот і ручка.
- Гаманець, у якому також є сімейне фото.
- Безпровідні навушники.
- Антисептик.
Велика сумка
- Термос з водою. Санта намагається не користуватися пластиковими стаканчиками, тому завжди носить з собою багаторазову чашку. Це зручно, стильно та екологічно.
- Косметички: одна з доглядовими засобами, серед яких також є олія з церкви (вона допомагає Дімопулос відволіктися та поринути у власну атмосферу), а інша з декоративною косметикою.
- Книжки.
- Зарядний пристрій для телефону.
- Щітка для волосся.
- Сонцезахисні окуляри.