Книжки та олія з церкви: Санта Дімопулос показала, що носить в сумочці

25 жовтня 2021 , 17:42
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Джерело:

інстаграм "Vogue Україна"

Співачка Санта Дімопулос розповіла, що користується двома сумочками. Оскільки вона живе за містом і автомобіль – це її другий дім, тому вона завжди возить з собою багато речей.

Санта Дімопулос є однією з найпопулярніших жінок вітчизняного шоу-бізнесу. За нею стежать багато українських модниць, адже дівчина завжди показує тренди у світі моди.  

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Що в сумочках у Санти Дімопулос

Маленька сумка

  • Телефон з чохлом-дзеркалом. Дуже зручно користуватися ним, коли немає з собою маленького дзеркала. 
  • Блокнот і ручка.
  • Гаманець, у якому також є сімейне фото. 
  • Безпровідні навушники.
  • Антисептик.

Велика сумка

  • Термос з водою. Санта намагається не користуватися пластиковими стаканчиками, тому завжди носить з собою багаторазову чашку. Це зручно, стильно та екологічно.
  • Косметички: одна з доглядовими засобами, серед яких також є олія з церкви (вона допомагає Дімопулос відволіктися та поринути у власну атмосферу), а інша з декоративною косметикою.
  • Книжки.
  • Зарядний пристрій для телефону.
  • Щітка для волосся.
  • Сонцезахисні окуляри.  

 

Автор: Христина Кобак