Санта Димопулос является одной из самых популярных женщин отечественного шоу-бизнеса. За ней следят многие украинские модницы, ведь девушка всегда показывает тренды в мире моды.

Смотрите также Тина Кароль показала, что носит в своей сумке за 62 тысячи гривен

Что в сумочках у Санты Димопулос

Маленькая сумка

Телефон с чехлом-зеркалом. Очень удобно пользоваться им, когда нет с собой маленького зеркала.

Блокнот и ручка.

Кошелек, в котором также есть семейное фото.

Беспроводные наушники.

Антисептик.

Большая сумка