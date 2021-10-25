Санта Дімопулос є однією з найпопулярніших жінок вітчизняного шоу-бізнесу. За нею стежать багато українських модниць, адже дівчина завжди показує тренди у світі моди.

Дивіться також Тіна Кароль показала, що носить у своїй сумці за 62 тисячі гривень

Що в сумочках у Санти Дімопулос

Маленька сумка

Телефон з чохлом-дзеркалом. Дуже зручно користуватися ним, коли немає з собою маленького дзеркала.

Блокнот і ручка.

Гаманець, у якому також є сімейне фото.

Безпровідні навушники.

Антисептик.

Велика сумка