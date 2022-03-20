Клятий Путін, його життя жалюгідне, – Гіларі Дафф підтримала українців у жорстокій війні

Американська акторка та співачка Гіларі Дафф відреагувала на війну в Україні. Вона жорстко висловилася проти Путіна, зазначивши, що його життя жалюгідне.також наголосила, що український народ має гордість і силу, які не можна забрати.

Українці вже понад 3 тижні відважно захищають свою землю від російських окупантів. Гіларі Дафф висловила підтримку нашій країні, а щодо Путіна, то сподівається, що його життя сповнене тортур.

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Гіларі Дафф про Путіна та війну

"Проклятий Путін. Сподіваюся, що його існування таке – самотній, закатований, порожній. Гроші не роблять людей щасливими. Це може полегшити твоє життя, але моя єдина надія, з ласки Божої, що його життя жалюгідне", – висловилася Гіларі.

Дивитися новини боляче. Страх. Втрата. Втратити все, що ти любив і над чим наполегливо працював. Розлучатися з сім'єю або дивитися, як вони вмирають. Без можливості покласти їх на спокій. Безпеки немає. Без їжі. Цей український народ має таку гордість і силу, яку, я не думаю, що хтось міг би забрати,

– написала акторка.

Гіларі звернула увагу, що жінки та діти, які втікають з України, стають жертвами торгівлі людьми. Це втеча з одного пекла до іншого. Акторка відчуває безпорадність, роздратування, гнів. Вона навіть уявити не може, наскільки українському народові зараз важко. Водночас їй соромно за громадян Росії, які причетні до цієї війни.

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Текст публікації Гіларі Дафф:

Проклятий Путін. Сподіваюся, що його існування таке – самотній, закатований, порожній. Гроші не роблять людей щасливими. Це може полегшити твоє життя, але моя єдина надія, з ласки Божої, що його життя жалюгідне.

Дивитися новини боляче. Страх. Втрата. Втратити все, що ти любив і над чим наполегливо працював. Розлучатися з сім'єю або дивитися, як вони вмирають. Без можливості покласти їх на спокій. Безпеки немає. Без їжі. Цей український народ має такі гордість і силу, які, я не думаю, що хтось міг би забрати.

Тепер я чую, що торгівля людьми є проблемою для жінок і дітей, які втікають з країни. Ридаю, думаючи про це. Це втеча з одного пекла до іншого. Чому і як світ може бути таким? Як люди можуть робити такі речі один одному? Почуття безпорадності, роздратування та гніву, і я просто хотіла поділитися. Мені також дуже сумно за жителів Росії. Я не можу уявити, що вони хочуть бути причетними до цього.