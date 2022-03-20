Украинцы уже более 3 недель отважно защищают свою землю от российских оккупантов. Хиллари Дафф выразила поддержку нашей стране, а что касается Путина, то надеется, что его жизнь полна пыток.

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Хиллари Дафф о Путине и войне

"Проклятый Путин. Надеюсь, что его существование такое – одинокий, замученный, пустой. Деньги не делают людей счастливыми. Это может облегчить твою жизнь, но моя единственная надежда, по милости Божией, что его жизнь жалка", – высказалась Гилари.

Смотреть новости больно. Страх. Утрата. Потерять все, что ты любил и над чем упорно работал. Р асставаться с семьей или смотреть, как они умирают. Без возможности уложить их на покой. Безопасности нет. Без еды. У этого украинского народа такая гордость и сила, которую, я не думаю, что кто-то мог бы забрать,

– написала актриса.

Хиллари обратила внимание, что женщины и дети, бегущие из Украины, становятся жертвами торговли людьми. Это бегство из одного ада в другой. Актриса чувствует беспомощность, раздражение, гнев. Она даже представить не может, насколько украинскому народу сейчас тяжело. В то же время ей стыдно за граждан России, причастных к этой войне.

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Текст публикации Хиллари Дафф:

Проклятый Путин. Надеюсь, что его существование такое – одинокий, замученный, пустой. Деньги не делают людей счастливыми. Это может облегчить твою жизнь, но моя единственная надежда, по милости Божией, что его жизнь жалка.

Смотреть новости больно. Страх. Утрата. Потерять все, что ты любил и над чем упорно работал. Расставаться с семьей или смотреть, как они умирают. Без возможности уложить их на покой. Безопасности нет. Без еды. Этот украинский народ имеет такую ​​гордость и силу, которые, я не думаю, что кто-то мог бы забрать.