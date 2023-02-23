Передсмертне меню для Путіна: Клопотенко лаконічно відповів, що б приготував диктатору

23 лютого 2023, 19:28
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Джерело:

Євген Клопотенко

Український ресторатор Євген Клопотенко відповів на запитання ведучого, про те, що б приготував Владіміру Путіну, якби це була його остання вечеря. Відповідь шеф-кухаря була коротко та гідною.

Під час одного з інтерв'ю Клопотенко відверто відповів на запитання про останню страву для російського диктатора. Зірковий кухар ні на хвилину на задумався перед відповіддю.

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На його думку, саме така страва найбільше підійшла б Владіміру Путіну.

Я б туди насрав,
– коротко відповів Євген Клопотенко.

До відео шеф-кухар додав цікаве питання: "Хто хотів би бути су-шефом?", ймовірно, натякаючи, що йому треба буде допомога для "приготування передсмертного меню для Путіна".


Як реагують українці

Під постом Євгена Клопотенка люди почали активно коментувати відео. Загалом користувачі твіттера підтримують шеф-кухаря:

  • "Боюся питати про десерт",
  • "І соус із сечі",
  • "Схоже, Путін після такого анонсу меню вибере самогубство",
  • "Треба таке намалювати на новій марці від "Укрпошти".
  • "Подавати обов‘язково в чемоданчику",
  • "Можемо зробити "колективний позов" так сказати"
  • "Ви мій моральний авторитет",
  • "Обережно, бо мені здається, йому б таке сподобалось",
  • "Це теж саме, чим він годує свій електорат більше 20 років",
  • "Подобається, що навіть і секунди не думали, блискавична швидкість відповіді",
  • "Тоді глибше питання: щоб б ви їли за день до того, як наср*ли б останню вечерю Путіна?".

До слова, у вересні шеф-кухар Євген Клопотенко відмовився від участі у кулінарному форумі міжнародної премії The Best Chef Awards, через те, що організатори заявили, що вони "люди миру" і запросили туди кухаря з Росії.

Автор: Марія Бондар