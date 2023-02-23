Передсмертне меню для Путіна: Клопотенко лаконічно відповів, що б приготував диктатору
Джерело:Євген Клопотенко
Український ресторатор Євген Клопотенко відповів на запитання ведучого, про те, що б приготував Владіміру Путіну, якби це була його остання вечеря. Відповідь шеф-кухаря була коротко та гідною.
Під час одного з інтерв'ю Клопотенко відверто відповів на запитання про останню страву для російського диктатора. Зірковий кухар ні на хвилину на задумався перед відповіддю.
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На його думку, саме така страва найбільше підійшла б Владіміру Путіну.
Я б туди насрав,
– коротко відповів Євген Клопотенко.
До відео шеф-кухар додав цікаве питання: "Хто хотів би бути су-шефом?", ймовірно, натякаючи, що йому треба буде допомога для "приготування передсмертного меню для Путіна".
Як реагують українці
Під постом Євгена Клопотенка люди почали активно коментувати відео. Загалом користувачі твіттера підтримують шеф-кухаря:
- "Боюся питати про десерт",
- "І соус із сечі",
- "Схоже, Путін після такого анонсу меню вибере самогубство",
- "Треба таке намалювати на новій марці від "Укрпошти".
- "Подавати обов‘язково в чемоданчику",
- "Можемо зробити "колективний позов" так сказати"
- "Ви мій моральний авторитет",
- "Обережно, бо мені здається, йому б таке сподобалось",
- "Це теж саме, чим він годує свій електорат більше 20 років",
- "Подобається, що навіть і секунди не думали, блискавична швидкість відповіді",
- "Тоді глибше питання: щоб б ви їли за день до того, як наср*ли б останню вечерю Путіна?".
До слова, у вересні шеф-кухар Євген Клопотенко відмовився від участі у кулінарному форумі міжнародної премії The Best Chef Awards, через те, що організатори заявили, що вони "люди миру" і запросили туди кухаря з Росії.