Передсмертне меню для Путіна: Клопотенко лаконічно відповів, що б приготував диктатору

Український ресторатор Євген Клопотенко відповів на запитання ведучого, про те, що б приготував Владіміру Путіну, якби це була його остання вечеря. Відповідь шеф-кухаря була коротко та гідною.

Під час одного з інтерв'ю Клопотенко відверто відповів на запитання про останню страву для російського диктатора. Зірковий кухар ні на хвилину на задумався перед відповіддю.

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На його думку, саме така страва найбільше підійшла б Владіміру Путіну.

Я б туди насрав,

– коротко відповів Євген Клопотенко.

До відео шеф-кухар додав цікаве питання: "Хто хотів би бути су-шефом?", ймовірно, натякаючи, що йому треба буде допомога для "приготування передсмертного меню для Путіна".



Як реагують українці

Під постом Євгена Клопотенка люди почали активно коментувати відео. Загалом користувачі твіттера підтримують шеф-кухаря:

"Боюся питати про десерт",

"І соус із сечі",

"Схоже, Путін після такого анонсу меню вибере самогубство",

"Треба таке намалювати на новій марці від "Укрпошти".

"Подавати обов‘язково в чемоданчику",

"Можемо зробити "колективний позов" так сказати"

"Ви мій моральний авторитет",

"Обережно, бо мені здається, йому б таке сподобалось",

"Це теж саме, чим він годує свій електорат більше 20 років",

"Подобається, що навіть і секунди не думали, блискавична швидкість відповіді",

"Тоді глибше питання: щоб б ви їли за день до того, як наср*ли б останню вечерю Путіна?".

До слова, у вересні шеф-кухар Євген Клопотенко відмовився від участі у кулінарному форумі міжнародної премії The Best Chef Awards, через те, що організатори заявили, що вони "люди миру" і запросили туди кухаря з Росії.