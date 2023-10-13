Інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna розриває тікток новим треком: "Бомбезно звучить"
Джерело:Klavdia Petrivna
Виконавця Klavdia Petrivna, яка вирішила тримати своє справжнє ім'я та обличчя в таємниці, випустила новий сингл "Імператори". Трек вже завірусився в тіктоці.
Він збирає сотні тисяч переглядів та лайків. Слухачі з нетерпінням чекають нові пісні виконавиці й вважають їх знахідкою, де вдало поєднані приємний голос і майстерне виконання.
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Інкогніто-виконавиця випустила новий трек
У новій пісні співачка розповідає про людей, які намагаються впливати на неї негативно, випромінюючи свою "радіацію" і "негативну вібрацію". Втім, проявляючи силу духу та непохитну рішучість авторка відмовляється піддаватися зовнішнім силам, які намагаються маніпулювати її думками та емоціями. У пісні Klavdia Petrivna також говорить про "вільних анархістів", які називають себе так, хоча фактично не мають з ними нічого спільного.
За допомогою метафор: "Чи лежати камінчиком, чи сонечком палати; плекати надію чи просто здатися", в пісні говориться про те, що люди повинні орієнтуватися на себе навіть попри складні обставини.
Klavdia Petrivna – "Імператори": дивіться відео онлайн
В тіктоці вже понад 1300 відео під цю пісню. Найпопулярніший ролик переглянули понад 685 тисяч разів, а ще 32 тисячі користувачів залишили на ньому вподобайки. Інші відео під пісню є не менш популярними.
Реакція мережі
Слухачі в захваті від новинки й активно пишуть про це в коментарях під відео.
- "Супер! Дуже гарно виходить вірші з глибоким змістом та сучасна музика. Бомбезно звучить. Більше національного контенту";
- "Дочекався. Трек супер!";
- "Ждав, ждав, і все-таки є. Насправді ваші пісні просто знахідка для мене, приємний голос, майстерне виконання, прям повний набір";
- "Ця жінка просто богиня. Дякую за шедевр!";
- "Приємно вражена вашою творчістю! Неймовірно просто";
- "Дуже приємний голос";
- "Мені дуже подобається ваша творчість. Дякую!".