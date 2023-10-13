Он собирает сотни тысяч просмотров и лайков. Слушатели с нетерпением ждут новые песни исполнительницы и считают их находкой, где удачно совмещены приятный голос и прекрасное исполнение.

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Инкогнито-исполнительница выпустила новый трек

В новой песне певица рассказывает о людях, которые пытаются влиять на нее негативно, излучая свою "радиацию" и "негативную вибрацию". Однако проявляя силу духа и твердую решимость автор отказывается подвергаться внешним силам, которые пытаются манипулировать ее мыслями и эмоциями. В песне Klavdia Petrivna также говорит о "свободных анархистах", которые так себя называют, хотя фактически не имеют с ними ничего общего.

С помощью метафор: "лежать ли камешком, или солнцем гореть; питать надежду или просто сдаться", в песне говорится о том, что люди должны ориентироваться на себя несмотря даже на сложные обстоятельства.

Интересно, что исполнительница взяла псевдоним Klavdia Petrivna, ведь именно так называется одна из героинь романа Владимира Винниченко "Записки курносого Мефистофеля". Это произведение считают одним из ключевых в творчестве писателя.

Klavdia Petrivna – "Императоры": смотрите видео онлайн

В тиктоке уже больше 1300 видео под эту песню. Самый популярный ролик просмотрели более 685 тысяч раз, а еще 32 тысяч пользователей оставили на нем лайки. Другие видео под песню не менее популярны.

Реакция сети

Слушатели в восторге от новинки и активно пишут об этом в комментариях под видео.