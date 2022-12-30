Львів для різдвяних свят кіт Степан обрав невипадково, адже саме там жив з вересня по грудень, коли повернувся в Україну з Франції. Ба більше, він прихопив з собою нову подружку Стефанію. Вони разом знялися в купе Укрзалізниці.
До теми Нарешті повернувся додому: зірка інстаграму кіт Степан прибув до Харкова
Ми відвідали рідний Харків і дуже боляче його покидати. Але Львів став тепер нашою другою домівкою, тому свята ми проведемо у Львові,
– повідомив кіт Степан в інстаграмі.
Кіт Степан в Укрзалізниці дорогою до Львова / Фото з інстаграму блогера
Кіт Степан зі Стефанією дорогою до Львова / Фото з інстаграму блогера
Нагадаємо, за два тижні в Харкові кіт Степан встиг сходити в гості до рятувальників і подякувати їм за врятовані життя, відвагу та професіоналізм. Пожежники ж натомість провели блогеру екскурсію.
- Цікаво, що саме зірковість врятувала Степана та його власницю від російських обстрілів на Північній Салтівці. Вони більш як тиждень сиділи під бомбардуваннями, а потім виїхали до Львова евакуаційним потягом.
- Уже в Польщі з ними зв'язалася Всесвітня асоціація інфлюенсерів з Монако та допомогла дістатися Франції.
- У травні кіт навіть отримав блогерську нагороду – статуетку World Influencers and Bloggers Awards 2022 у Каннах за те, що зібрав для українських тварин понад 10 тисяч доларів.