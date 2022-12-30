Львів для різдвяних свят кіт Степан обрав невипадково, адже саме там жив з вересня по грудень, коли повернувся в Україну з Франції. Ба більше, він прихопив з собою нову подружку Стефанію. Вони разом знялися в купе Укрзалізниці.

До теми Нарешті повернувся додому: зірка інстаграму кіт Степан прибув до Харкова

Ми відвідали рідний Харків і дуже боляче його покидати. Але Львів став тепер нашою другою домівкою, тому свята ми проведемо у Львові,

– повідомив кіт Степан в інстаграмі.

Кіт Степан в Укрзалізниці дорогою до Львова / Фото з інстаграму блогера

Кіт Степан зі Стефанією дорогою до Львова / Фото з інстаграму блогера

Нагадаємо, за два тижні в Харкові кіт Степан встиг сходити в гості до рятувальників і подякувати їм за врятовані життя, відвагу та професіоналізм. Пожежники ж натомість провели блогеру екскурсію.