Кіт Степан у Ніцці познайомився з Тіною Кароль: фото артистки з улюбленцем публіки

Український кіт Степан пережив обстріли Харкова й згодом господарка вирішила вивезти його до Франції. Там з зіркою інтернету познайомилася співачка Тіна Кароль, яка гастролює Європою на підтримку українських військових.

Спільні фото з народною артисткою з'явилися на сторінці кота Степана в інстаграмі. Співачка сфотографувалася з улюбленцем публіки в п'ятизірковому готелі Hotel Negresco, що розташований в Ніцці.

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Тіна Кароль та кіт Степан зустрілися в Ніцці

У сторіз кота Степана з'явилися декілька кадрів зі співачкою з підписом: "Сьогодні познайомився з неймовірною Тіною Кароль". Тваринка позувала на руках у виконавиці. На обличчі Тіни Кароль сяяла щира усмішка. Видно, що артистка рада такій зустрічі.

На фотографіях співачка зображена у спортивному вбранні – сірих лосинах, футболці та кофті, які поєднала зі світло-рожевими кросівками. Біляве волосся Тіна вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.

Кіт Степан з Тіною Кароль / Скриншоти з інстаграм-сторіз тваринки

Що відомо про кота Степана