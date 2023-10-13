Він помер внаслідок інсульту. Це сталося в його будинку у Вірджинія-Біч, штат Вірджинія.
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Помер художник Кіт Гіффен
Сумна звістка з'явилася в мережі лише 12 жовтня. Водночас митець пішов з життя ще 9 жовтня.
Я сказав їм, що захворів... Все що завгодно, аби не їхати на Нью-Йоркський фестиваль коміксів. Дякую. Кіт Гіффен 1952–2023,
– зазначили на сторінці Гіффена.
Згодом родина художника опублікувала допис, де зазначила що й надалі ділитиметься роботами Кіта в мережі.
Що відомо про Кіта Гіффена: головне
- Художник був видатною персоною в індустрії коміксів. Зокрема, Кіт працював як з Marvel, так і DC. Загалом він створив низку персонажів, які залишилися улюбленцями багатьох глядачів. Зокрема, Єнота Ракету, який став невіддільною частиною відомої кіносаги Marvel "Вартові Галактики". Не менш примітним є його створення Синього Жука, супергероя DC.
- Зазначимо, що у видавництві Marvel художник працював у 1970-х роках. Втім, впродовж 1980-х і 1990-х років працював у DC.
- Крім того, Гіффен написав сценарій для "Легіону супергероїв" і разом із Джоном Марком ДеМаттейсом створив "Лігу Справедливості Європи".