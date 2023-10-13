Він помер внаслідок інсульту. Це сталося в його будинку у Вірджинія-Біч, штат Вірджинія.

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Помер художник Кіт Гіффен

Сумна звістка з'явилася в мережі лише 12 жовтня. Водночас митець пішов з життя ще 9 жовтня.

Я сказав їм, що захворів... Все що завгодно, аби не їхати на Нью-Йоркський фестиваль коміксів. Дякую. Кіт Гіффен 1952–2023,

– зазначили на сторінці Гіффена.

Згодом родина художника опублікувала допис, де зазначила що й надалі ділитиметься роботами Кіта в мережі.

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