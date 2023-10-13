Он умер в результате инсульта. Это произошло в его доме в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

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Умер художник Кит Гиффен

Печальное известие появилось в сети только 12 октября. В то же время, художник ушел из жизни еще 9 октября.

Я сказал им, что заболел... Все что угодно, чтобы не уезжать на Нью-Йоркский фестиваль комиксов. Спасибо. Кит Гиффен 1952–2023,

– отметили на странице Гиффена.

Впоследствии семья художника опубликовала пост, где отметила, что и дальше будет делиться работами Кита в сети.

Что известно о Ките Гиффене: главное