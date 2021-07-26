Кірстен Данст таємно стала мамою вдруге
Джерело:The Daily Mail
Американська акторка Кірстен Данст та її коханий Джессі Племонс стали батьками вдруге. Самі зіркові батьки не поспішають підтверджувати новину, однак зірку побачили на прогулянці з малюком.
Кірстен Данст стала мамою вдруге
Наприкінці березня цього року Кірстен Данст знялась у фотосесії, де вперше оголосила про свою вагітність. Вже через 4 місяці стало відомо, що американська акторка та зірка "Людини-павука" стала мамою вдруге.
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Кірстен Данст та її коханий Джессі Племонс не ділилися щасливою звісткою з пресою чи аудиторією. Вони приховують особисте життя від пильної уваги прихильників.
Однак нещодавно акторку підловили на вулицях Лос-Анджелеса. Вона прогулювалась з малюком – ЗМІ вважають, що в неї народився хлопчик. Також підозрюють, що він з'явився на світ на початку червня. Інші деталі досі невідомі.
Стосунки Кірстен Данст і Джессі Племонса
- Акторка познайомилась з Дженні Племонсом у 2016 році, на зйомках серіалу "Фарго".
- Вже наступного року Племонс зробив пропозицію руки й серця Данст й вони заручились, а у травні у них народився син-первісток – Енніс.
- У березні Кірстен з'явилась на обкладинці журналу W Magazine. Разом із нею у зйомці взяли участь Ель Фанінг та Рашида Джонс. Кірстен постала у білосніжній сукні від Rodarte, яка ніжно підкреслювала округлий животик.