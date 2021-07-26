Кірстен Данст стала мамою вдруге

Наприкінці березня цього року Кірстен Данст знялась у фотосесії, де вперше оголосила про свою вагітність. Вже через 4 місяці стало відомо, що американська акторка та зірка "Людини-павука" стала мамою вдруге.

До слова Наомі Кемпбелл вперше вийшла у світ з новонародженою донькою

Кірстен Данст та її коханий Джессі Племонс не ділилися щасливою звісткою з пресою чи аудиторією. Вони приховують особисте життя від пильної уваги прихильників.

Однак нещодавно акторку підловили на вулицях Лос-Анджелеса. Вона прогулювалась з малюком – ЗМІ вважають, що в неї народився хлопчик. Також підозрюють, що він з'явився на світ на початку червня. Інші деталі досі невідомі.

Стосунки Кірстен Данст і Джессі Племонса