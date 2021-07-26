Кирстен Данст стала мамой во второй раз
В конце марта этого года Кирстен Данст снялась в фотосессии, где впервые объявила о своей беременности. Уже через 4 месяца стало известно, что американская актриса и звезда "Человека-паука" стала мамой во второй раз.
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Кирстен Данст и ее любимый Джесси Племонс не делились счастливой вестью с прессой или аудиторией. Они скрывают личную жизнь от пристального внимания поклонников.
Однако недавно актрису поймали на улицах Лос-Анджелеса. Она прогуливалась с малышом – СМИ считают, что у нее родился мальчик. Также подозревают, что он появился на свет в начале июня. Другие детали пока неизвестны.
Отношения Кирстен Данст и Джесси Племонс
- Актриса познакомилась с Джесси Племонсом в 2016 году, на съемках сериала "Фарго".
- Уже в следующем году Племонс сделал предложение руки и сердца Данст и они обручились, а в мае у них родился сын-первенец – Эннис.
- В марте Кирстен появилась на обложке журнала W Magazine. Вместе с ней в съемке приняли участие Эль Фанинг и Рашида Джонс. Кирстен появилась в белоснежном платье от Rodarte, которое нежно подчеркивало округлившийся животик.