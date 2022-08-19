Напудив у штанці: Кіркоров перелякався, почувши "Слава Україні" в Лас-Веґасі – вірусне відео
Джерело:інстаграм Миколи Хрутса
Після концертів в окупованому Криму путініст Філіп Кіркоров поїхав відвести душу в Америці. У Лас-Веґасі його зустріли українці й перед самим носом вигукнули "Слава Україні", нагадавши, що навіть у США йому не сховатися.
Довгий час Філіп Кіркоров мовчав про війну в Україні й просив лише про свободу для держзрадника Медведчука. Однак у липні продався путіну й поїхав співати для поранених окупантів у Криму – в Ялту та Феодосію. Після зустрічі з так званими "героями" запроданець рвонув відпочити в Лас-Веґасі, однак і там йому нагадали про Україну.
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Кіркоров перелякався через "Слава Україні" в Лас-Веґасі
Український фешн-блогер Микола Хрутс, який давно живе у США, помітив Філіпа Кіркорова в одному з фешенебельних ресторанів Лас-Веґаса. Він вигукнув "Слава Україні", а хтось з американців відповів "Героям слава". У цей момент путініст підняв голову й перелякано роззирнувся навколо.
Зустріли Кіркорова у Лас-Веґасі, нагадали що тут не сховаєшся. Кіркоров напудив у штанці,
– прокоментував український блогер.
Реакція мережі на вірусне відео
Український екстрасенс Макс Гордєєв опублікував у своєму інстаграмі відео з наляканим Кіркоровим і підписав: "А що по обличчю?" У коментарях теж відреагували:
- "Впевнена на 100 відсотків, що це г*мно ряжене ще не так прозріє, на все свій час. Хочеться сказати "біжи Філя, біжи";
- "Шукає, де нові штани можна купити, бо після "Слава Україні" треба міняти";
- "Наші люди кругом. Ніде рашистам спокою не буде! Слава Україні";
- "Чуть беньки з орбiт не вискочили";
- "Боїться, щоб у морду не дали";
- "Діда злякали";
- "Оболтус мордорський".