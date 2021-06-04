Зіркова матуся та представниця телесімейства Кардашян-Дженнер на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 226 мільйонів користувачів мережі, оприлюднила декілька нових кадрів у купальнику.

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Кім засмагала біля величезного басейну та на тлі неймовірно красивих краєвидів. Вона обожнює розкішний відпочинок, поніжитися на сонечку. Тому не відмовляє собі у такому релаксі.

На нових фотографіях Кардашян еротично позувала, сидячи на лежаку. Вона постала перед камерою у крихітному купальнику, бюстгальтер якого ледь прикрив пишні груди, а трусики оголили апетитні сідниці.

Довге розкішне волосся улюблениці мільйонів було хвилястим. Ймовірно, воно висохло на сонці після плавання у басейні. На обличчя Кім не наносила косметику. Вона приймала сонячні ванни, щоб довершити золотисту засмагу.



Кім Кардашян у чорному купальнику / Фото з інстаграму Кім Кардашян



Кім Кардашян у чорному купальнику / Фото з інстаграму Кім Кардашян