Звездная мама и представительница телесемейства Кардашян-Дженнер на личной странице в инстаграме, за которой следят 226 миллионов пользователей сети, обнародовала несколько новых кадров в купальнике.

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Ким загорала возле огромного бассейна и на фоне невероятно красивых пейзажей. Она обожает роскошный отдых, понежиться на солнышке. Поэтому не отказывает себе в таком релаксе.

На новых фотографиях Кардашян эротично позировала, сидя на лежаке. Она предстала перед камерой в крошечном купальнике, бюстгальтер которого едва прикрыл пышную грудь, а трусики обнажили аппетитные ягодицы.

Долгие роскошные волосы любимицы миллионов были волнистыми. Вероятно, они высохли на солнце после плавания в бассейне. На лицо Ким не наносила косметику. Она принимала солнечные ванны, чтобы завершить золотистый загар.



Ким Кардашян в черном купальнике / Фото с инстаграма Ким Кардашян



Ким Кардашян в черном купальнике / Фото с инстаграма Ким Кардашян