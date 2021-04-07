У купальнику та без макіяжу: Кім Кардашян завела мережу провокативним знімком

Світська левиця Кім Кардашян продовжує заводити мережу спокусливими світлинами з відпочинку. Зірка показала, як виглядає без макіяжу, та продемонструвала фігуру в купальнику.

Американська знаменитість та зірка реаліті-шоу опублікувала чергову серію спекотних світлин на особистій сторінці. Вона не соромиться демонструвати тіло, тому залюбки хизується ним на величезну аудиторію фоловерів.

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Кім Кардашян в бікіні

Світська левиця показала відверту зйомку, яку зробила на відпочинку. Вона постала перед камерою в оригінальному коричневому купальнику із золотою смужкою. Бюстгальтер та трусики були зв'язані між собою кільцями.

Бікіні вдало підкреслило пишні груди й стегна Кім Кардашян та її тендітну талію. У руках зірка тримала чорні сонцезахисні окуляри. Відвертий образ вона вирішила не доповнювати іншими аксесуарами.

Кім Кардашян розпустила довге волосся та вклала його пляжними хвильками. Цього разу знаменитість позувала без косметики на обличчі, вразивши мережу натуральною красою.

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