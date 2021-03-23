Американська знаменитість Кім Кардашян продовжує розбурхувати мережу спокусливими світлинами. Цього разу зірка показала пишні груди у незвичному вбранні кольору хакі.

Відома зірка американського реаліті-шоу Кім Кардашян, незважаючи на складний шлюборозривний процес, не припиняє влаштовувати спекотні фотосесії. Днями зірка оприлюднила чергову серію відвертих кадрів.

Спекотно Зізналась в коханні до тіла: Ельза Госк вперше показала розкішну фігуру після пологів

Еротичні фото Кім Кардашян

Знаменитість влаштувала гарячу зйомку на сходах будинку. Вона позувала перед камерою грайливо та спокусливо, щоб світло, яке падає на неї, тільки підкреслювало красу тіла. Кім Кардашян цього разу приміряла доволі незвичний образ.

Зірка реаліті постала в обтислій мінісукні з камуфляжним принтом та відвертим декольте, що вдало зробило акцент на пишних грудях. Довжина вбрання дозволила похизуватися й апетитними стегнами. Також Кім приміряла довгі ботфорти у такому самому стилі на високих підборах.

Кардашян розпустила довге темне волосся та вклала його пляжними хвилями. Сексапільний look зірки завершив макіяж. Вона зробила контуринг обличчя, підкреслила очі масивними чорними стрілками та нафарбувала губи коричневою помадою.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян