Кім Кардашян різко відповіла хейтерам, які розкритикували її доньку: деталі

Американська знаменитість Кім Кардашян показала малюнок, який зробила її донька. Фани розкритикували картину, але зірка різко відповіла на звинувачення.

Відома американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян показала в інстаграм-сторіс картину, яку намалювала її 7-річна донька Норт. Але натомість вона наштовхулась на хвилю критики.

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Кім Кардашян показала малюнок доньки

Знаменитість в інстаграмі оприлюднила фото, на якому була зображена картина, яку намалювала її донька Норт. Зіркова матуся назвала її "маленькою художницею". На картині зображений гарний пейзаж, виконаний в стилі відомого американського художника Бобба Росса, який записав безліч відеоуроків.



Донька Кім Кардашян зі своїм малюнком / Фото з інстаграм-сторіс

Однак в мережі по-різному сприйняли публікацію Кардашян. Одні шанувальники захоплювалися талантом дівчинки:

Вона така ж, як Каньє;

Норт – дівчинка з багатьма талантами;

Чудова робота, не здавайся;

Вражаюче, чи не так?;

Вона хороша художниця.

Але інші наголосили, що 7-річна дитина не може створити такий малюнок:

Кім придбала це й підписала ім'ям Норт;

7-річна дівчинка не може намалювати таке;

Чому так важко в це повірити?;

Вона обманює у всьому;

Це просто фейк.

Відповідь Кім Кардашян

Зіркова матуся була обурена такою кількістю негативних коментарів. Кім у відповідь оприлюднила ще одне сторіс, де написала: "Не грайте зі мною, коли справа стосується моїх дітей!". Вона наголосила, що Норт ходить з найкращою подругою на уроки живопису олійними фарбами.

"Норт неймовірно старанно працювала над своєю картиною. На її створення пішло кілька тижнів... Як ви смієте бачити дітей, які роблять приголомшливі речі, а потім намагатися звинувачувати їх в тому, що вони не приголомшливі. Перестаньте ганьбитися зі своїм негативом і дозвольте кожній дитині бути великою. Це Норт намалювала цю картину", – зазначила Кім Кардашян.



Відповідь Кім Кардашян / Фото з інстаграм-сторіс