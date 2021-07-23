Кім Кардашян раптово відвідала вечірку колишнього Каньє Веста

Американська знаменитість Кім Кардашян несподівано стала гостею вечірки репера та свого колишнього чоловіка Каньє Веста. Так вона засвідчила, що готова підтримувати Каньє попри розлучення.

Американський хіп-хоп виконавець Каньє Вест днями відсвяткував вихід свого 10 студійного альбому Donda. На гучній вечірці несподівано для всіх з'явилась Кім Кардашян.

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Кім Кардашян на вечірці Каньє Веста

Знаменитість прибула на святкування разом з усіма дітьми – 7-річною Норт, 5-річним Сейнтом, 4-річною Чикаго та 1-річним Псалмом. Також там помітили сестру Хлої Кардашян.

Кім Кардашян з'явилась на публіці в ефектному образі. Вона приміряла яскраво-червоний костюм і чоботи на високих підборах в тон.

Цікаво, що Каньє так само виступав у червоному комбінезоні, нібито обравши парний образ для зустрічі з колишньою дружиною. Вест випустив перший альбом відтоді, як розлучився з Кім Кардашян. Раніше він обіцяв розголосити певні деталі їхнього розриву у піснях.

Додамо, що платівка Donda присвячена померлій матері Каньє Веста Доньді. Репер втратив найріднішу у 2007 році. Вона померла у 58 років через ускладнення від пластичної хірургії.

Інсайдер також повідомив, що Кім Кардашян так підтримує чоловіка. Окрім цього, вона не хоче зникнути з його життя, а також дати можливість Каньє спілкуватися з дітьми у будь-який момент.

Нагадаємо, на зйомках реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кім зізнавалась, що вже давно не відчувала себе щасливою. Вона почувається самотньою, адже Каньє часто залишається у Вайомінгу, тоді як сама зірка у Лос-Анджелесі з дітьми. Це стало одною з причин розлучення знаменитої пари.