Фотосесія відбулася в особистому спортзалі Кім Кардашян, тому під час постановного тренування вона оголилася так, як вважала за потрібне. Багатодітна матуся одягла найстильніший й, напевно, найсексуальніший купальний цього сезону.

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Пляжне вбрання з дуже глибоким декольте та високими розрізами до грудей ледь прикрило бюст світської левиці та інші інтимні місця. Завдяки величезному вирізу на талії Кім Кардашян ефектно показала плоский підтягнутий живіт.

Зірка позувала стоячи на колінах, тому її пишні сідниці виглядали в кадрі вкрай звабливо. Однак купальних – не єдина родзинка нової зйомки моделі. Вона постала перед камерою блондинкою з довгим накладним волоссям і, як завжди, з бездоганним макіяжем. Менше ніж за добу кількість лайків на цьому гарячому кадрі перевалила за 4 мільйони.

Кім Кардашян у купальнику / Фото з інстаграму зірки