Кім Кардашян повернулась з відпустки та сходила на побачення з коміком

Американська знаменитість Кім Кардашян прилетіла до Лос-Анджелесу після відпустки на Багамах. Там зірка сходила на романтичне побачення з Пітом Девідсоном.

Мало не кожен крок світської левиці Кім Кардашян перебуває під увагою папараці. Днями знаменитість побачили у компанії Піта Девідсона.

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Кім Кардашян сходила на побачення

Пару побачили на виході з готелю Jon&Vinny's Fairfax у Лос-Анджелесі. Вони трималися за руки та спілкувалися. Кім та Піт прогулялися від готелю до іншого недорогого закладу. Там вони начебто придбали піцу за 17 доларів (приблизно 460 гривень) та морозиво.

У закладі закохані не приховували почуттів та обіймалися.

Для виходу у світ Кім Кардашян обрала повсякденне вбрання. Вона постала у чорних шкіряних штанах, сіро-синьому худі та чоботах. Зірка вклала довге волосся хвильками та зробила легкий макіяж на обличчі.

Фото пари з їхнього побачення можна переглянути за посиланням

Зауважимо, перед романтичним побаченням у Лос-Анджелесі Піт Девідсон та Кім Кардашян відпочивали на Багамах. 2022 рік закохані почали саме зі спільної відпустки, адже наприкінці 2021 бачилися вкрай рідко.

Поки світська левиця була на островах, її колишній чоловік Каньє Вест також спровокував чутки про новий роман. Репера кілька разів підловили на побаченні з акторкою Джулією Фокс. Через пару днів пара підтвердила стосунки, знявшись у чуттєвій спільній фотосесії.