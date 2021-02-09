Американська знаменитість Кім Кардашян часто ділиться еротичними фото в гарячих образах. Днями вона поділилась новими знімками в купальнику кольору хакі й без макіяжу.

Відома американська зірка Кім Кардашян не соромиться оголюватися й позувати в мінімальній кількості одягу. Вона оприлюднила чергову серію спекотних світлин.

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Кім Кардашян в бікіні

Сестри Кардашян відправились на відпочинок. Разом з собою вони взяли величезну кількість купальників, які демонструють на собі мало не щодня.

Кім Кардашян влаштувала нову фотосесію поблизу вілли. Вона постала перед камерою в крихітному купальнику кольору хакі на тонких бретелях. Бікіні вдало підкреслювало пишні стегна й груди зірки. Еротична поза додавала кадру особливої перчинки. Також Кім похизувалась надзвичайно тонкою талією.

Спокусливий образ Кардашян доповнила босоніжками. Довге темне волосся світська левиця розпустила та вклала ніжними хвильками. Зірка позувала перед об'єктивом повністю без макіяжу. Сестри Кардашян-Дженнер все частіше діляться фото без косметики, демонструючи натуральну красу.



Кім Кардашян в бікіні / Фото з інстаграму Кім Кардашян



Кім Кардашян в бікіні / Фото з інстаграму Кім Кардашян