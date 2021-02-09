Американская знаменитость Ким Кардашян часто делится эротическими фото в горячих образах. На днях она поделилась новыми снимками в купальнике цвета хаки и без макияжа.

Известная американская звезда Ким Кардашян не стесняется обнажаться и позировать в минимальном количестве одежды. Она обнародовала очередную серию жарких фотографий.

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Ким Кардашян в бикини

Сестры Кардашян отправились на отдых. Вместе с собой они взяли огромное количество купальников, которые демонстрируют на себе почти каждый день.

Ким Кардашян устроила новую фотосессию вблизи виллы. Она предстала перед камерой в крошечном купальнике цвета хаки на тонких бретелях. Бикини удачно подчеркивало пышные бедра и грудь звезды. Эротическая поза добавляла кадру особой перчинки. Также Ким похвасталась чрезвычайно тонкой талией.

Соблазнительный образ Кардашян дополнила босоножками. Длинные темные волосы светская львица распустила и уложила нежными волнами. Звезда позировала перед объективом без макияжа. Сестры Кардашян-Дженнер все чаще делятся фото без косметики, демонстрируя натуральную красоту.



Ким Кардашян в бикини / Фото из Инстаграма Ким Кардашян



Ким Кардашян в бикини / Фото из Инстаграма Ким Кардашян