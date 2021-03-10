Світська левиця Кім Кардашян вирішила поділитися з прихильниками архівним фото. Вона показала, як виглядала у 16 років. Фото набрало величезну кількість вподобань.

Американська знаменитість Кім Кардашян часто публікує нові фото у своєму інстаграму. Днями світська левиця поділилась новим архівним фото із прихильниками. Вона вразила фанів виглядом.

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Архівне фото Кім Кардашян

Знаменитість показала, як виглядала у підлітковому віці. На світлині позує 16-річна Кім Кардашян. Майбутню зірку реаліті-шоу сфотографували під час відпочинку. Вона лежала на шезлонгу й засмагала на сонечку.

Волосся Кім Кардашян зібрала у високий пучок. Вона прикрасила руку золотим браслетом. Світська левиця зображена на знімку без макіяжу, тому можна побачити її натуральну вроду.

"16-річна К.К." – лаконічно підписала кадр Кім Кардашян.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Фото викликало бурхливу реакцію користувачів мережі. Світлина менш ніж за добу набрала більше 3 мільйонів вподобань та безліч коментарів: