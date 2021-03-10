Светская львица Ким Кардашян решила поделиться с поклонниками архивным фото. Она показала, как выглядела в 16 лет. Фото набрало огромное количество лайков.

Американская знаменитость Ким Кардашян часто публикует новые фото в своем инстаграме. На днях светская львица поделилась новым архивным фото с поклонниками. Она впечатлила фанов видом.

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Архивное фото Ким Кардашян

Знаменитость показала, как выглядела в подростковом возрасте. На фотографии позирует 16-летняя Ким Кардашян. Будущую звезду реалити-шоу сфотографировали во время отдыха. Она лежала на шезлонге и загорала на солнышке.

Волосы Ким Кардашян собрала в высокий пучок. Она украсила руку золотым браслетом. Светская львица изображена на снимке без макияжа, поэтому можно увидеть ее натуральную красоту.

"16-летняя К.К." – лаконично подписала кадр Ким Кардашян.



Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Фото вызвало бурную реакцию пользователей сети. Фотография менее чем за сутки набрала более 3 миллионов лайков и множество комментариев: