Кім Кардашян і Каньє Вест влаштували публічну сварку через тікток доньки
Джерело:інстаграм Каньє Веста
Американський репер Каньє Вест влаштував сварку з колишньою дружиною в інтернеті. Він звинуватив її у тому, що Кім без його відома допускає дітей до тіктоку.
Донька Кім Кардашян Норт певний час веде свій блог у тіктоці, де знімає розважальні відео. На це гнівно відреагував її батько Каньє Вест.
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Каньє Вест обурився через тікток доньки
Виконавець опублікував у своєму інстаграмі скріншот з одного з ролика доньки. Він позначив на фото блог ексдружини Кім Кардашян та обурився, що Норт має доступ до соціальних мереж.
Оскільки це моє перше розлучення, мені потрібно знати, що я повинен зробити, якщо мою дочку проти мого відома пустили у тікток,
– написав репер.
Скриншот з відео Норт у тіктоці / Фото з інстаграму Каньє Веста
Що відповіла Кардашян
Цього разу Кім Кардашян не стала відмовчуватися та розгорнуто відповіла на публікацію колишнього чоловіка.
Постійні напади Каньє на мене в інтерв'ю та соціальних мережах насправді є більш образливими, ніж будь-який тікток Норт. Як мама, яка є основною опікункою наших дітей, я роблю все можливе, щоб захистити нашу доньку, а також дозволяю їй виявляти свою творчість у середовищі, якому вона бажає, під наглядом дорослих – тому що це приносить їй щастя,
– написала вона.
"Одержимість Каньє намаганням контролювати та маніпулювати нашим становищем так негативно й публічно лише завдає ще більше болю всім. З самого початку я не хотіла нічого, крім здорових стосунків спільного батьківства та підтримки, тому що це найкраще для наших дітей, і мені сумно, що Каньє продовжує це унеможливлювати", – додала світська левиця.
Відповідь Кім Кардашян / Фото з інстаграм-сторіз