Кім Кардашян і Каньє Вест влаштували публічну сварку через тікток доньки

Американський репер Каньє Вест влаштував сварку з колишньою дружиною в інтернеті. Він звинуватив її у тому, що Кім без його відома допускає дітей до тіктоку.

Донька Кім Кардашян Норт певний час веде свій блог у тіктоці, де знімає розважальні відео. На це гнівно відреагував її батько Каньє Вест.

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Каньє Вест обурився через тікток доньки

Виконавець опублікував у своєму інстаграмі скріншот з одного з ролика доньки. Він позначив на фото блог ексдружини Кім Кардашян та обурився, що Норт має доступ до соціальних мереж.

Оскільки це моє перше розлучення, мені потрібно знати, що я повинен зробити, якщо мою дочку проти мого відома пустили у тікток,

– написав репер.



Скриншот з відео Норт у тіктоці / Фото з інстаграму Каньє Веста

Що відповіла Кардашян

Вже не вперше Каньє Вест робить публічними сварки з колишньою дружиною. У день народження доньки Чикаго репер заявив про маніпуляції – нібито його навмисне не запросили на святкування. Але він сам знайшов локацію вечірки та прибув на вечірку. Інсайдери повідомляли, що за версією Кардашян ситуація має інакший вигляд.

Цього разу Кім Кардашян не стала відмовчуватися та розгорнуто відповіла на публікацію колишнього чоловіка.

Постійні напади Каньє на мене в інтерв'ю та соціальних мережах насправді є більш образливими, ніж будь-який тікток Норт. Як мама, яка є основною опікункою наших дітей, я роблю все можливе, щоб захистити нашу доньку, а також дозволяю їй виявляти свою творчість у середовищі, якому вона бажає, під наглядом дорослих – тому що це приносить їй щастя,

– написала вона.

"Одержимість Каньє намаганням контролювати та маніпулювати нашим становищем так негативно й публічно лише завдає ще більше болю всім. З самого початку я не хотіла нічого, крім здорових стосунків спільного батьківства та підтримки, тому що це найкраще для наших дітей, і мені сумно, що Каньє продовжує це унеможливлювати", – додала світська левиця.



Відповідь Кім Кардашян / Фото з інстаграм-сторіз