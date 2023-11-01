КилимМен з Kalush Orchestra відповів на хейт через початок сольної кар'єри: "Це важко"

Загадковий учасник Kalush Orchestra КилимМен нещодавно почав сольну кар'єру. Проте деякі фанати неоднозначно відреагували на цю новину. Артист відповів на критику та зізнався, чи покине гурт Kalush Orchestra задля сольної кар'єри.

Наразі КимимМен лише починає самостійний творчий шлях. Його репертуар поки що налічує чотири пісні, проте фани вже встигли висловити своє невдоволення.

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КилимМен відповів на критику

Попри хейт від деяких шанувальників гурту, КилимМен стає все більш популярним та готує нові треки. Він зізнався, що хейт підсилює бажання розвиватися.

Проте КилимМен не приховує – складно поєднувати сольну кар'єру і участь у Kalush Orchestra.

Насправді це важко, коли “тягнеш” два напрямки, а не один. Але ми стараємося і далі готуємо ще чудові пісні, які будуть тішити кожного. Якщо хтось каже, що цього не потрібно робити, то потрібно брати й робити,

– сказав артист.

Чи покине КилимМен гурт

Загадковий учасник Kalush Orchestra заспокоює фанатів, що не полишить жоден з напрямів творчості.

За його словами, він і надалі буде танцювати брейкданс у складі гурту й співатиме власні пісні під псевдонімом КилимМен.

Слухайте розмову з КилимМеном: відео