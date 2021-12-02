Кидала в мене комп'ютерами, – партнер Могилевської з "Танців з зірками" про роботу з артисткою

2 грудня 2021 , 20:50
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Джерело:

ТСН

Танцівник Ігор Кузьменко працював разом із Наталією Могилевською на проєкті "Танці з зірками". Чоловік зізнався, що інколи вона кидала в нього комп'ютерами.

Саме з Ігорем Кузьменком співачка Наталія Могилевська перемогла в першому сезоні оновлених "Танців з зірками". 

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Ігор Кузьменко про роботу з Могилевською

Танцівник зізнався, що перемога на шоу далася йому та Наталії не легко. Могилевська зосередилася саме на першому місці, тому протягом сезону впевнено йшла до своєї мети. Інколи в артистки здавали нерви: "Наталія кидала в мене й комп'ютерами". 

Кузьменко здивований розповідями деяких конкурсантів, які розповідали, що тренуються по 4-6 годин. Тренування Ігоря та Наталії в хореографічному залі тривали по 12 годин щодня – з ранку до ночі. 

Батьки, рідні танцівника живуть в Одесі, він хотів поїхати туди, побачитися з ними, однак Могилевська не відпускала.

Жодного разу не їхав з Києва в Одесу, поки танцював з Могилевською. Ми сварилися через це. Але потім я був вдячний їй. З цими вміннями пройшов до наступного сезону,
– поділився Ігор. 


Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко / Фото з інстаграму Ігоря Кузьменка

Нагадаємо, 28 листопада відбувся фінал п'ятого сезону оновлених "Танців з зірками". Там перемогу здобули актор Артур Логай та Анна Кареліна
Автор: Христина Кобак