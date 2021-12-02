Кидала в мене комп'ютерами, – партнер Могилевської з "Танців з зірками" про роботу з артисткою
Джерело:ТСН
Танцівник Ігор Кузьменко працював разом із Наталією Могилевською на проєкті "Танці з зірками". Чоловік зізнався, що інколи вона кидала в нього комп'ютерами.
Саме з Ігорем Кузьменком співачка Наталія Могилевська перемогла в першому сезоні оновлених "Танців з зірками".
Читайте також Я розчарований, – Дмитро Дікусар про четверту поразку на "Танцях з зірками"
Ігор Кузьменко про роботу з Могилевською
Танцівник зізнався, що перемога на шоу далася йому та Наталії не легко. Могилевська зосередилася саме на першому місці, тому протягом сезону впевнено йшла до своєї мети. Інколи в артистки здавали нерви: "Наталія кидала в мене й комп'ютерами".
Кузьменко здивований розповідями деяких конкурсантів, які розповідали, що тренуються по 4-6 годин. Тренування Ігоря та Наталії в хореографічному залі тривали по 12 годин щодня – з ранку до ночі.
Батьки, рідні танцівника живуть в Одесі, він хотів поїхати туди, побачитися з ними, однак Могилевська не відпускала.
Жодного разу не їхав з Києва в Одесу, поки танцював з Могилевською. Ми сварилися через це. Але потім я був вдячний їй. З цими вміннями пройшов до наступного сезону,
– поділився Ігор.
Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко / Фото з інстаграму Ігоря Кузьменка