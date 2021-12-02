Саме з Ігорем Кузьменком співачка Наталія Могилевська перемогла в першому сезоні оновлених "Танців з зірками".

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Ігор Кузьменко про роботу з Могилевською

Танцівник зізнався, що перемога на шоу далася йому та Наталії не легко. Могилевська зосередилася саме на першому місці, тому протягом сезону впевнено йшла до своєї мети. Інколи в артистки здавали нерви: "Наталія кидала в мене й комп'ютерами".

Кузьменко здивований розповідями деяких конкурсантів, які розповідали, що тренуються по 4-6 годин. Тренування Ігоря та Наталії в хореографічному залі тривали по 12 годин щодня – з ранку до ночі.

Батьки, рідні танцівника живуть в Одесі, він хотів поїхати туди, побачитися з ними, однак Могилевська не відпускала.

Жодного разу не їхав з Києва в Одесу, поки танцював з Могилевською. Ми сварилися через це. Але потім я був вдячний їй. З цими вміннями пройшов до наступного сезону,

– поділився Ігор.