Український співак, фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2020 KHAYAT розповів про свій досвід навчання в США. У 15 років хлопець став заручником навіженої сім'ї, у якій проживав. Жінці через суд заборонили наближатися до нього.

Виконавець розповів про власний досвід у відвертому інтерв'ю. KHAYAT (справжнє ім'я – Андрій Хайат) у школі був відмінником і завдяки чудовому володінню англійською мовою отримав можливість безкоштовно навчатися в США за обміном.

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KHAYAT про життя в США

Артист неймовірно зрадів, коли дізнався, що навчатиметься в Америці, проте тоді ще не знав, що на нього чекає у цій мандрівці.

На час навчання Андрій потрапив в американську родину, яка була фанатично набожною. Сім'я щонеділі ходила до церкви і змушувала хлопця також це робити. Коли Андрій відмовився йти до церкви, вдома виник скандал.

Було страшно. В мою сторону почав летіти посуд. У жінки почалася істерика. Згодом я зрозумів, що у неї є відхилення у психічному здоров'ї, бо по-іншому це ніяк назвати не можна,

– поділився KHAYAT.

З того дня ситуація лише погіршувалася. Андрія зачиняли в кімнаті, їжу ставили на підлогу, як собаці. По будинку були розкидані секс-іграшки. Врешті-решт хлопець не витримав і зв'язався з координатором, який відповідав за його навчання та безпеку в Америці.

Мене забирали з поліцією. Ця історія тривала дуже довго. Жінка приїздила до школи і чекала мене там. Згодом суд заборонив їй наближатися до мене,

– поділився хлопець.

KHAYAT про перше кохання

Від постійно стресу та страху Андрія врятувало перше кохання: "Таке щире, дитяче. Закохався в афроамериканку. Вона була на рік старша за мене. Зараз говорю і мурахи йдуть по шкірі".

Вони познайомилися в школі. Разом ходили на співи в хорі. Проте романтична історія тривала недовго. В Андрія закінчився термін дії американської візи і він повинен був повернутися в Україну.

Інтерв'ю KHAYAT: дивіться відео онлайн