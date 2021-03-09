Украинский певец, финалист нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT рассказал о своем опыте обучения в США. В 15 лет парень стал заложником безумной семьи, в которой проживал. Женщине через суд запретили приближаться к нему.

Исполнитель рассказал о собственном опыте в откровенном интервью. KHAYAT (настоящее имя – Андрей Хайат) в школе был отличником и благодаря великолепному владению английским языком получил возможность бесплатно учиться в США по обмену.

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KHAYAT о жизни в США

Артист невероятно обрадовался, когда узнал, что будет учиться в Америке, однако тогда еще не знал, что его ждет в этом путешествии.

На время учебы Андрей попал в американскую семью, которая была фанатично набожной. Семья каждое воскресенье ходила в церковь и заставляла парня также это делать. Когда Андрей отказался идти в церковь, дома возник скандал.

Было страшно. В мою сторону начала лететь посуда. У женщины началась истерика. Впоследствии я понял, что у нее есть отклонения в психическом здоровье, потому что по-другому это никак назвать нельзя,

– поделился KHAYAT.

С того дня ситуация только ухудшалась. Андрея закрывали в комнате, еду ставили на пол, как собаке. По дому были разбросаны секс-игрушки. В конце концов парень не выдержал и связался с координатором, который отвечал за его обучение и безопасность в Америке.

Меня забирали с полицией. Эта история длилась очень долго. Женщина приезжала в школу и ждала меня там. Впоследствии суд запретил ей приближаться ко мне,

– поделился парень.

KHAYAT о первой любви

От постоянно стресса и страха Андрея спасла первая любовь: "Такая искренняя, детская. Влюбился в афроамериканку. Она была на год старше меня. Сейчас говорю и мурашки идут по коже".

Они познакомились в школе. Вместе ходили на пение в хоре. Однако романтическая история длилась недолго. У Андрея закончился срок действия американской визы и он должен был вернуться в Украину.

Интервью KHAYAT: смотрите видео онлайн