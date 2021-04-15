Кейт Мосс знялась в обтислій мереживній сукні: зірку підозрюють у вагітності

Відома британська супермодель Кейт Мосс знялась у новій фотосесії. Вона позувала в обтислих сукнях та жакеті оверсайз, що підкреслювали округлий животик. Це заінтригувало фанів та змусило задуматись про можливу вагітність зірки.
47-річна британська супермодель позувала для реклами бренду Self-Portrait, де стала обличчям сезонної колекції Pre-Fall. Фотографом став Найджел Шафран біля свого будинку в англійському графстві Глостершир.
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Кейт Мосс у новій фотозйомці
Засновник бренду Self-Portrait Хан Чонг зауважив, що Кейт Мосс завжди була для нього натхненням: "Якщо ви запитаєте мене, хто є уособленням духу і жінки Self-Portrait, то я завжди назву Кейт Мосс. Її пристрасть до життя і почуття гумору – те, що характеризує жінок, про яких я думаю, створюючи свої колекції. Також мене надихає її прагнення до свободи, невимушеності й насолоди життям".
Для зйомки супермодель приміряла білу мереживну сукню з перлинками, що бездоганно облягала тіло Кейт Мосс та підкреслювала її помітно округлий животик. Можливо, у всьому винна невдала поза, однак про це залишається тільки здогадуватися. Сама зірка не коментувала жодних чуток про свій стан.
Кейт Мосс у зйомці для Self-Portrait
Також Кейт Мосс постала у чорно-бежевій сукні на тонких бретелях, пастельно-жовтій сукні у білизняному стилі, а також в чорному жакеті оверсайз. Вона розпустила біляве волосся та зробила легкий макіяж з акцентом на натуральність.
Кейт Мосс у зйомці для Self-Portrait
Кейт Мосс у зйомці для Self-Portrait
Кейт Мосс у зйомці для Self-Portrait
Що відомо про особисте життя Кейт Мосс
- Особисте життя Кейт Мосс сповнене романів та стосунків із зірками. Подейкують, що вона мала близькі відносини з Маріо Сорренто, Джонні Деппом, Біллі Зейном, Ентоні Ленгтоном, Джеком Ніколсоном.
- Від цивільного шлюбу з журналістом Джефферсоном Геком модель виховує 18-річну дочку Лілу Грейс.
- У 2007 році Кейт Мосс познайомилась з гітаристом дуету The Kills Джеймі Гінсом. З ним Кейт Мосс закрутила роман, який у 2011 році завершився весіллям.
- Однак стосунки подружжя завершились, коли Кейт Мосс познайомилась із Миколою фон Бісмарком. Вже за рік модель подала на розлучення з музикантом, а у ЗМІ вперше заговорили про швидкі заручини з молодим бойфрендом.
- У 2019 році ходили чутки про плани супермоделі про одруження, однак чи відбулась таки пишна церемонія – невідомо.