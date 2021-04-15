47-річна британська супермодель позувала для реклами бренду Self-Portrait, де стала обличчям сезонної колекції Pre-Fall. Фотографом став Найджел Шафран біля свого будинку в англійському графстві Глостершир.

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Кейт Мосс у новій фотозйомці

Засновник бренду Self-Portrait Хан Чонг зауважив, що Кейт Мосс завжди була для нього натхненням: "Якщо ви запитаєте мене, хто є уособленням духу і жінки Self-Portrait, то я завжди назву Кейт Мосс. Її пристрасть до життя і почуття гумору – те, що характеризує жінок, про яких я думаю, створюючи свої колекції. Також мене надихає її прагнення до свободи, невимушеності й насолоди життям".

Для зйомки супермодель приміряла білу мереживну сукню з перлинками, що бездоганно облягала тіло Кейт Мосс та підкреслювала її помітно округлий животик. Можливо, у всьому винна невдала поза, однак про це залишається тільки здогадуватися. Сама зірка не коментувала жодних чуток про свій стан.



Кейт Мосс у зйомці для Self-Portrait

Також Кейт Мосс постала у чорно-бежевій сукні на тонких бретелях, пастельно-жовтій сукні у білизняному стилі, а також в чорному жакеті оверсайз. Вона розпустила біляве волосся та зробила легкий макіяж з акцентом на натуральність.



Кейт Мосс у зйомці для Self-Portrait



Кейт Мосс у зйомці для Self-Portrait



Кейт Мосс у зйомці для Self-Portrait

Що відомо про особисте життя Кейт Мосс