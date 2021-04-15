47-летняя британская супермодель позировала для рекламы бренда Self-Portrait, где стала лицом сезонной коллекции Pre-Fall. Фотографом стал Найджел Шафран возле своего дома в английском графстве Глостершир.

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Кейт Мосс в новой фотосъемке

Основатель бренда Self-Portrait Хан Чонг заметил, что Кейт Мосс всегда была для него вдохновением: "Если вы спросите меня, кто является олицетворением духа и женщины Self-Portrait, то я всегда назову Кейт Мосс. Ее страсть к жизни и чувство юмора – это то, что характеризует женщин, о которых я думаю, создавая свои коллекции. Также меня вдохновляет ее стремление к свободе, непринужденности и наслаждению жизнью".

Для съемки актриса примерила белое кружевное платье с жемчужинами, которое безукоризненно обтягивало тело Кейт Мосс и подчеркивало ее заметно округлившийся животик. Возможно, во всем виновата неудачная поза, однако об этом остается только догадываться. Сама звезда не комментировала никаких слухов о своем состоянии.



Кейт Мосс в съемке для Self-Portrait

Также Кейт Мосс предстала в черно-бежевом платье на тонких бретелях, пастельно-желтом платье в бельевом стиле, а также в черном жакете оверсайз. Она распустила белокурые волосы и сделала легкий макияж с акцентом на натуральность.

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Кейт Мосс в съемке для Self-Portrait

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Кейт Мосс в съемке для Self-Portrait

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Кейт Мосс в съемке для Self-Portrait

Что известно о личной жизни Кейт Мосс