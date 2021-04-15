47-летняя британская супермодель позировала для рекламы бренда Self-Portrait, где стала лицом сезонной коллекции Pre-Fall. Фотографом стал Найджел Шафран возле своего дома в английском графстве Глостершир.
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Кейт Мосс в новой фотосъемке
Основатель бренда Self-Portrait Хан Чонг заметил, что Кейт Мосс всегда была для него вдохновением: "Если вы спросите меня, кто является олицетворением духа и женщины Self-Portrait, то я всегда назову Кейт Мосс. Ее страсть к жизни и чувство юмора – это то, что характеризует женщин, о которых я думаю, создавая свои коллекции. Также меня вдохновляет ее стремление к свободе, непринужденности и наслаждению жизнью".
Для съемки актриса примерила белое кружевное платье с жемчужинами, которое безукоризненно обтягивало тело Кейт Мосс и подчеркивало ее заметно округлившийся животик. Возможно, во всем виновата неудачная поза, однако об этом остается только догадываться. Сама звезда не комментировала никаких слухов о своем состоянии.
Кейт Мосс в съемке для Self-Portrait
Также Кейт Мосс предстала в черно-бежевом платье на тонких бретелях, пастельно-желтом платье в бельевом стиле, а также в черном жакете оверсайз. Она распустила белокурые волосы и сделала легкий макияж с акцентом на натуральность.
Кейт Мосс в съемке для Self-Portrait
Кейт Мосс в съемке для Self-Portrait
Кейт Мосс в съемке для Self-Portrait
Что известно о личной жизни Кейт Мосс
- Личная жизнь Кейт Мосс полна романов и отношений со звездами. Поговаривают, что унее были близкие отношения с Марио Сорренто, Джонни Деппом, Билли Зейном, Энтони Лэнгтоном, Джеком Николсоном.
- От гражданского брака с журналистом Джефферсоном Геком модель воспитывает 18-летнюю дочь Лилу Грейс.
- В 2007 году Кейт Мосс познакомилась с гитаристом дуэта The Kills Джейми Гинсом. С ним Кейт Мосс закрутила роман, который в 2011 году завершился свадьбой.
- Однако отношения супругов завершились, когда Кейт Мосс познакомилась с Николаем фон Бисмарком. Уже через год модель подала на развод с музыкантом, а в СМИ впервые заговорили о скорой помолвке с молодым бойфрендом.
- В 2019 году ходили слухи о планах супермодели о бракосочетании, однако состоялась ли таки пышная церемония – неизвестно.