47-річна Кейт Мосс відпочиває на Ібіці з вдвічі молодшим манекенником: фото

П'ять років тому британська топмодель Кейт Мосс створила власне модельне агентство й відтоді відкриває нових зірок індустрії. На вихідних вона засвітилась на острові Ібіца з 24-річним підопічним Джорданом Барреттом.

Успішний австралійський манекенник прибув до Іспанії на чергову модну зйомку. У робочу поїздку з ним відправилась Кейт Мосс, яка займається просуванням молодих талантів. На вихідних зірок заскочили за обідом в елітному ресторані Amante, що на Ібіці.

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Трохи згодом Джордан Барретт опублікував фото з Кейт Мосс на особистій сторінці в інстаграмі. Під прицілом камери топмодель міцно обіймала вдвічі молодшого манекенника.

У мережі їм встигли приписати роман, однак юнак дав зрозуміти, що з Кейт Мосс його пов'язує лише моделінг. У підписі до нових кадрів він вказав, що зірка – це його модельна агентка.

"Насправді зателефонуйте моєму агенту", – зазначив красунчик.

Кейт Мосс з молодим манекенником / Фото з інстаграму Джордана Барретта

Кейт Мосс з молодим манекенником / Фото з інстаграму Джордана Барретта