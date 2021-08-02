Успешный австралийский манекенщик прибыл в Испанию на очередную модную съемку. В рабочую поездку с ним отправилась Кейт Мосс, которая занимается продвижением молодых талантов. На выходных звезд застали за обедом в элитном ресторане Amante, что на Ибице.

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Чуть позже Джордан Барретт опубликовал фото с Кейт Мосс на личной странице в инстаграме. Под прицелом камеры топ-модель крепко обнимала вдвое младшего манекенщика.

В сети им успели приписать роман, однако юноша дал понять, что с Кейт Мосс его связывает только моделинг. В подписи к новым кадрам он указал, что звезда – это его модельный агент.

"На самом деле позвоните моему агенту", – отметил красавчик.

Кейт Мосс с молодым манекенщиком / Фото с инстаграма Джордана Барретта

Кейт Мосс с молодым манекенщиком / Фото с инстаграма Джордана Барретта