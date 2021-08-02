Успешный австралийский манекенщик прибыл в Испанию на очередную модную съемку. В рабочую поездку с ним отправилась Кейт Мосс, которая занимается продвижением молодых талантов. На выходных звезд застали за обедом в элитном ресторане Amante, что на Ибице.
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Чуть позже Джордан Барретт опубликовал фото с Кейт Мосс на личной странице в инстаграме. Под прицелом камеры топ-модель крепко обнимала вдвое младшего манекенщика.
В сети им успели приписать роман, однако юноша дал понять, что с Кейт Мосс его связывает только моделинг. В подписи к новым кадрам он указал, что звезда – это его модельный агент.
"На самом деле позвоните моему агенту", – отметил красавчик.
Кейт Мосс с молодым манекенщиком / Фото с инстаграма Джордана Барретта
Кейт Мосс с молодым манекенщиком / Фото с инстаграма Джордана Барретта
Кейт Мосс с молодым манекенщиком / Фото с инстаграма Джордана Барретта
Что известно о 24-летнем Джордане Барретте
- В модельную индустрию юноша попал 10 лет назад.
- Он снимался в рекламных кампаниях премиальных брендов – Tom Ford, Balmain, Versace, Moschino и Coach.
- Мир активно заговорил о Джордане Барретте четыре года назад, когда его стали замечать в компании Пэрис Хилтон, Лауры Стоун, Хейли Бибер, Софии Ричи.
- Манекенщику приписывали роман с американской моделью Беллой Хадид, ведь его неоднократно замечали в апартаментах звезды. Однако она заверила, что с Джорданом Барреттом они только друзья.
Информация с Daily Mail